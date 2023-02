Zwickau - Ein Lastkraftwagen mit Ladekran ist am Freitag in Zwickau an einer Eisenbahnbrücke hängengeblieben. Die Polizei schätzte den Schaden an Brücke und Kran am Samstag auf etwa 35.500 Euro. Der Fahrer habe die maximale Durchfahrtshöhe nicht beachtet. Die Bahnstrecke und die Straße mussten für etwa eine Stunde gesperrt werden. Laut Polizei hatte der Lkw Hydraulikflüssigkeit verloren, weshalb eine Reinigung der Straße erforderlich war.