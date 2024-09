An der bekannten Bleilochtalsperre in Thüringen ist ein Baukran auf einer Brücke umgestürzt. Ein Mensch kommt ums Leben, mindestens ein Arbeiter wird schwer verletzt.

Bad Lobenstein - Bei einem Kranunfall an der Thüringer Bleilochtalsperre in Thüringen ist ein Mensch getötet worden. Ein weiterer Arbeiter erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war von einem weiteren Leichtverletzten die Rede gewesen. Der Baukran sei aus bislang noch unbekannter Ursache gegen Mittag auf einer Brücke umgestürzt, die über die Bleilochtalsperre in Saaldorf (Saale-Orla-Kreis) führt. Dort befindet sich derzeit eine Baustelle.

Zu den Hintergründen des Arbeitsunfalls machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch die Identität des Toten sei noch nicht abschließend geklärt. Derzeit seien zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Ordnungsbehörden vor Ort.

Die Bleilochtalsperre im Osten Thüringens gilt mit einer Länge von 28 Kilometern und einem Wasservolumen von 215 Millionen Kubikmetern als größter Stausee in Deutschland. Im Zuge des Ausbaus der Bundesstraße 90 westlich des „Thüringer Meers“ wird auch die Brücke über den Bleilochstausee neu gebaut.

Aufgrund des schlechten Zustands des Bauwerks wird an einem Ersatzneubau gearbeitet. Bis zur Fertigstellung der neuen Brücke wird der Verkehr noch über die alte Brücke geführt.