Leipzig - Vor den angekündigten Bauernprotesten auch in Sachsen bittet die Krankenhausgesellschaft dringend um Rücksichtnahme für medizinisches Personal. Besonders in ländlichen Gebieten könnten Straßensperren erhebliche Herausforderungen für Krankenhäuser und Rettungsdienste schaffen, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Krankenhausmitarbeitern und Rettungsdiensten müsse an Blockaden und Sperren eine Durchfahrt ermöglicht werden. Anderenfalls drohten ernste Gefahren für Kranke oder Menschen in Not.

Ab dem 8. Januar könnte es auch im Freistaat Bauernproteste geben, die von anderen Berufsgruppen unterstützt werden. Sie richten sich gegen die von der Bundesregierung geplante Streichung von Subventionen etwa für Agrardiesel.