Krankenkasse: Beteiligung an Sozialwahlen derzeit gering

Ein Besucher eines Presserundgangs zieht in einer Lagerhalle einen Wahlbrief aus einer Kiste.

Erfurt - Die Beteiligung an den derzeit laufenden Sozialwahlen in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung ist nach Einschätzung der Krankenkasse Barmer ausbaufähig. Bislang hätten nur rund 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte die Thüringer Landesvertretung der Kasse mit. Dabei seien die Sozialparlamente wichtige Mitsprachegremien. Sie beschlössen unter anderem den Haushalt und könnten bei Krankenkassen etwa über Bonusprogramme mitentscheiden. Zur noch bis Ende Mai laufenden Sozialwahl sind etwa Mitglieder der Krankenkassen Barmer, DAK, der Kaufmännischen Krankenkasse, der Handelskrankenkasse und der Techniker Krankenkasse aufgerufen. Das betrifft in Thüringen rund 240.000 Menschen.

Außerdem sind im Freistaat rund 745.000 Versicherte der Deutschen Rentenversicherung Bund zur Stimmabgabe aufgerufen. Das Mindestalter der Wahlberechtigten beträgt 16 Jahre. Krankenkassen und Rentenversicherung hatten in den vergangenen Wochen die Wahlunterlagen verschickt, erstmals kann auch online gewählt werden.