Wenn ein Familienmitglied ins Pflegeheim muss, beginnt die Suche nach freien Plätzen. In Nordrhein-Westfalen gibt es dafür eine Plattform im Internet. Das möchte die Barmer in Sachsen-Anhalt auch.

Eine Pflegekraft geht in einem Pflegeheim mit einer älteren Dame über einen Korridor.

Magdeburg - Die Krankenkasse Barmer hat ein landeseigenes Online-Portal für die Suche freier Pflegeheimplätze in Sachsen-Anhalt gefordert. Es fehle aktuell an belastbaren Informationen über freie Kapazitäten, erklärte Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann am Samstag. Der Aufwand bei der Suche sei für alle Beteiligten unnötig hoch. Wiedemann verwies auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo es mit dem „Heimfinder“ eine entsprechende Plattform gibt, die eine Suche nach freien Kurzzeit- und Dauerpflegeplätzen ermöglicht.

Laut der Barmer beginnt etwa jeder vierte Pflegefall in Sachsen-Anhalt unmittelbar im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung. Die Sozialdienste der Kliniken würden in der Regel zahlreiche Pflegeanbieter abtelefonieren, um deren Kapazitäten zu erfragen, hieß es. Eine tagesaktuelle Online-Übersicht könne hier zu mehr Effizienz und einer spürbaren Entlastung führen.

Laut dem Statistischen Landesamt erhielten in Sachsen-Anhalt zuletzt rund 170.000 Menschen Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung. Die meisten Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, etwa 17 Prozent in stationären Pflegeeinrichtungen.