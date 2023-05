Krankenkasse: Tabakmissbrauch in Niedersachsen nimmt zu

Hannover - Der Tabakmissbrauch nimmt in Niedersachsen einer Hochrechnung zufolge zu. Rund 630.000 Menschen seien wegen Tabakabhängigkeit, Entzugserscheinungen, eines akuten Tabakrausches oder psychischer Probleme aufgrund von Tabak im Jahr 2021 behandelt worden, teilte die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) am Dienstag anlässlich des Weltnichtrauchertages (31. Mai) mit. Nach den Daten handelt es sich um ein Plus von rund 62 Prozent im Vergleich zu 2011.

Bundesweit weit liegt Niedersachsen in diesem Bereich der Krankenkasse zufolge aber unter dem Bundesdurchschnitt von rund 73 Prozent. Alarmierend ist aus Sicht der Gesundheitsexperten vor allem, dass der Anteil junger Raucher in Deutschland stark gestiegen sei. Elf Prozent der 16- bis 29-Jährigen bezeichneten sich als regelmäßige Raucher, im Jahr 2020 seien es nur sechs Prozent gewesen, wie aus repräsentativen Forsa-Umfragen im Auftrag der Kasse hervorgeht.