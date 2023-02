Erfurt - Krankenkassen in Thüringen nehmen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit in den Blick. Beim diesjährigen Wettbewerb um den Zukunftspreis des Ersatzkassenverbandes (vdek) geht es um Ideen und praktische Beispiele aus dem Gesundheitssektor für den Gesundheitsschutz in der Klimakrise, wie der Verband am Montag mitteilte. Gefragt sind Ideen von Gesundheitseinrichtungen, Fachgesellschaften und Initiativen. Dafür werden Preisgelder von insgesamt 20.000 Euro ausgeschüttet.

Der Kassenverband verwies auf zahlreiche Wechselwirkungen zwischen Klima und Gesundheit. Steigende Temperaturen, Hitzewellen und anderes Extremwetter belasteten Körper und Psyche der Menschen, hieß es. Bei dem Wettbewerb um den Zukunftspreis soll es beispielsweise um den Schutz besonders gefährdeter Menschen, Pflege unter den Bedingungen des Klimawandels und die Zusammenarbeit innerhalb des Gesundheitssystems beim Klimaschutz gehen.

Die Landesärztekammer hat bereits im vergangenen Sommer darauf hingewiesen, dass Klimaschutz auch bei der Krankenhausplanung eine Rolle spielen und die Kliniken auch baulich für den Hitzeschutz fit gemacht werden müssten.

Online-Bewerbungen sind bis zum 20. April möglich. Dem vdek gehören bundesweit agierende Krankenkassen wie etwa Barmer, DAK oder Techniker Krankenkasse an.