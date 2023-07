Freiberg/Chemnitz - Beamte der Bereitschaftspolizei haben in Freiberg (Mittelsachsen) einem kranken Kleinkind vermutlich das Leben gerettet. Ein Fieberkrampf hatte das fast zweijährige Mädchen in einen lebensbedrohlichen Zustand versetzt, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte. Eigentlich hätten die Beamten gerade das immer montags stattfindende Versammlungsgeschehen in der Stadt beobachtet, als sie Hilferufe aus einem Mehrfamilienhaus hörten. Im zweiten Obergeschoss trafen sie in der Küche auf die um Hilfe schreiende Mutter mit dem ohnmächtig werdenden Mädchen im Arm. Dessen Atmung sei sehr schwach gewesen, der Puls kaum tastbar, hieß es.

Ein Beamter begann demnach sofort mit einer Herzdruckmassage, andere kümmerten sich um zwei weitere Kinder in der Wohnung. Der Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber geflogen. Das Mädchen kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ihm soll es wieder gut gehen, wie es hieß. Es sei nach einem zweitägigen Krankenhausaufenthalt wieder zurück bei seiner Familie.