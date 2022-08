Kreis Uckermark: Tote Fische in Verbrennungsanlage entsorgt

Schwedt/Oder - Nach dem Einsammeln vieler toter Fische vom Oderufer bei Schwedt (Uckermark) sind die Kadaver nach Angaben der Kreisverwaltung in eine Verbrennungsanlage gebracht worden. Die Fische würden in einer vom Landesumweltamt zugelassenen Anlage entsorgt, sagte die Sprecherin der Kreises, Ramona Fischer, am Samstag. Die Verbrennungsanlage sei in Schwedt auf dem Gelände der Raffinerie PCK.

Ehrenamtliche Einsatzkräfte sammelten am Samstag zwischen Schwedt und Stützkow viele tote Fische ein. Die Aktion soll am Montag weitergehen, wie die Kreis-Sprecherin sagte. In der Uckermark werden dafür noch weitere freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht.

Auch im Kreis Märkisch-Oderland begann am Samstag das Einsammeln toter Fische. Die Untersuchungen zur Aufklärung des Fischsterbens dauerten unterdessen an. Bisherige Laboranalysen brachten noch keinen genauen Aufschluss.