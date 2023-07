Hitze, Dürre und Starkregen: Das Wetter wird in Folge des Klimawandels extremer. Auch die Landkreise in Sachsen-Anhalt erwarten mehr Extremwetterereignisse. Nur beim Umgang damit herrscht oft Ratlosigkeit.

Magdeburg - Die Kreise und Städte in Sachsen-Anhalt erwarten in den kommenden Jahren deutlich mehr Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Hitzewellen. Allerdings sind sie sich oftmals unklar darüber, mit welchen Maßnahmen dem Klimawandel begegnet werden soll. Das geht aus einer deutschlandweiten Umfrage des Recherchenetzwerks Correctiv hervor. Demnach erwarten fast alle Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt, dass es in Zukunft mehr Hitzewellen und Dürren geben wird. Auch mit Starkregen wird häufig gerechnet.

Allerdings gehen die Kreise sehr unterschiedlich mit den Folgen des Klimawandels um. Während deutschlandweit rund ein Viertel der Kreise und kreisfreien Städte ein Klimaanpassungskonzept habe, steche Sachsen-Anhalt negativ hervor, schreibt Correctiv. Hier hätten 82 Prozent weder ein Konzept, noch planten sie eins. Lediglich die Landeshauptstadt Magdeburg gab an, ein entsprechendes Konzept zu haben. Im Saalekreis werde derzeit ein Konzept erarbeitet, in Stendal seien Maßnahmen gegen den Klimawandel unter anderem im Stadtentwicklungskonzept berücksichtigt worden.

Die Bundesregierung hatte vor kurzem bekanntgegeben, an einem Klimaanpassungsgesetz zu arbeiten. Damit den Folgen des Klimawandels vorgesorgt worden, unter anderem durch Flächenentsiegelung.

Vereinzelt handeln Kreise und Städte in Sachsen-Anhalt bereits. Dazu zählen unter anderem die Begrünung von Fassaden und Dächern, die Entsiegelung von Flächen oder Anpassungen des Hochwassermanagements. Der Altmarkkreis Salzwedel hatte am Dienstag angekündigt, neue Maßnahmen vor allem gegen Wasserknappheit umsetzen zu wollen. Dabei gehe es vor allem darum, alte Stauanlagen etwa an Flüssen wieder zu reaktivieren, hieß es in einer Mitteilung des Landkreises. Unverzüglich solle mit Maßnahmen zum Wasserrückhalt begonnen werden. Es sei noch nicht klar, wie schwerwiegend die Grundwasserproblematik in den kommenden Monaten und Jahren ausfallen werde. Klar sei aber: „Das Thema Grundwasser wird immer wichtiger.“