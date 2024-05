Kretschmer bei Europäischem Jugendfest: Auf Euch kommt es an

Dresden - Europas Jugend macht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer Hoffnung. „Ihr seid die Generation, die beweisen muss, dass man keine schrecklichen Erfahrungen braucht, um für Frieden zu handeln, für Demokratie und Europa einzutreten, sondern wisst es, lebt es, gestaltet es“, begrüßte er am Nachmittag die Tausenden jungen Menschen beim Europäischen Jugendfest vor der Dresdner Frauenkirche. Er verwies darauf, dass das weltbekannte Bauwerk 1945 zerstört und auch mit Hilfe einstiger Kriegsgegner wiedererrichtet wurde. „Auf Euch kommt es an, damit Europa eine Zukunft hat in Frieden.“

Zu der vom Freistaat anlässlich der Stippvisite des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Sachsen organisierten „Fête de l’Europe“ an der Frauenkirche waren Jugendliche auch aus Polen, Tschechien und Frankreich auf den Neumarkt gekommen. Mit Spannung erwartet wurde dort eine politische Rede von Macron. Dieser ist seit Sonntag auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch in Deutschland. Mit dem Fest wollte Sachsen „ein klares Zeichen für Verständigung, Toleranz und Zusammenhalt über alle Grenzen hinweg“ setzen.

Bei strahlendem Sonnenschein vertrieben Musiker und Bands den jungen Leuten die Zeit. Dabei brachte der für seinen Techno-Remix des französischen Filmtracks „Vois sur ton chemin“ bekannte DJ und Musikproduzent Bennett das Publikum sofort ins Schwitzen. Auch Elif, der Dresdner Rapper rémi.fr, DJ Alle Farben sowie Sänger Clueso - wie auch Jugendchöre aus Warschau und Dresden treten auf. Das Fest wurde durch Sponsoren finanziert und war eintrittsfrei.