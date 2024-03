Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die teilweise Legalisierung von Cannabis in Deutschland als eine der „ganz großen Fehlentscheidungen der deutschen Politik“ bezeichnet. „Die Folgen werden uns jahrzehntelang beschäftigen und es ist überhaupt nicht absehbar, was heute entschieden worden ist“, sagte der CDU-Politiker am Freitag nach der Entscheidung in der Länderkammer. Sachsen hatte im Bundesrat in der Abstimmung zur Anrufung des Vermittlungsausschusses uneinheitlich gestimmt - die Stimme wurde daher als ungültig erklärt. Kretschmer wollte den Ausschuss einschalten, Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) äußerte sich gegen eine Anrufung.

Bei so einem Thema gehe es bei der Abstimmung nicht um Parteizugehörigkeit und „Koalitionsarithmetik“, sondern um das eigene Gewissen. Kretschmer warnte vor schwerwiegenden Folgen für die Suchtberatungen und die Präventionsarbeit im Land sowie für den Kinder- und Jugendschutz. Die Amnestieregelung werde zudem für Chaos in den Justizbehörden sorgen. „Die Drogenfreigabe ist ein großer Fehler und richtet einen erheblichen Schaden für unsere Gesellschaft an.“