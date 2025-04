Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, steht in einem Saal der Vertretung des Freistaates Sachsen in der Hauptstadt. (Archivfoto)

Dresden - Sachsen streckt bei der Suche nach Fachkräften seine Fühler auch nach Ägypten aus. Das Thema Bildung ist ein weiterer Schwerpunkt einer Reise von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in das nordafrikanische Land. Bei seiner Abreise verwies er auf Initiativen wie das Ägyptisch-Deutsche Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration, die Saxony International School oder die Saxony Egypt University.

Kretschmer zufolge arbeiten sächsische Hochschulen und Forschungseinrichtungen eng mit ägyptischen Partnern zusammen, um den wissenschaftlichen Austausch zu fördern und gemeinsame Projekte voranzutreiben. „Diese Kooperationen stärken unsere Wissenschaftslandschaft und tragen zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen bei, die beiden Regionen zugutekommen.“

Hochschule wird mit sächsischer Hilfe in Kairo errichtet

Am Mittwoch soll in Kairo die Saxony Egypt University for Applied Science and Technology eröffnet werden. Dort werden zunächst sechs Studienrichtungen angeboten: Kfz-Technik, Lagerwirtschaft und Logistik, Altenpflege, allgemeine Gesundheit, Computersicherheit und Sportmanagement. Ähnlich einer dualen Hochschule wird nach deutschen Lehrplänen und mit deutschen Experten unterrichtet. Die Ausbildung erfolgt sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch.

Im Anschluss möchte Kretschmer das Ägyptisch-Deutsche Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration besuchen. Die Einrichtung macht Wege der regulären Arbeitsmigration nach Deutschland bekannt und unterstützt Fachkräfte aus Ägypten bei der Vorbereitung auf ein Leben in Deutschland. „Wir spüren in Sachsen ganz konkret, dass uns in vielen Bereichen – etwa in der Pflege, im Gesundheitswesen oder im Handwerk – Fachkräfte fehlen (...) Mit unseren Partnern aus Ägypten wollen wir gemeinsam an Lösungen arbeiten.“

Politische Gespräche mit Premierminister und Außenminister

Zu politischen Gesprächen will Kretschmer unter anderem mit Premierminister Mustafa Madbuli, Bildungsminister Mohamed Abdel und Außenminister Badr Abdelatty zusammentreffen. Dabei soll es auch um Migration gehen. Den Abschluss bildet am Donnerstag ein Treffen mit Dietrich Raue, dem Ersten Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo, verbunden mit einem Besuch der Pyramiden von Gizeh.