Dresden - Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Vertreter der Bauern zur Kabinettssitzung am kommenden Dienstag eingeladen. Die Landesregierung spreche mit den Landwirten - die Bundesregierung müsse dies auch tun, erklärte er am Donnerstag in einer Mitteilung. „Es braucht eine Politik des Zuhörens und des gegenseitigen Verständnisses.“ Kretschmer forderte den Bund auf, geplanten Kürzungen in der Landwirtschaft zurückzunehmen und mit den Verbänden einen Kompromiss zu finden. Sachsen werde den Kürzungen im Bundesrat nicht zustimmen, betonte Kretschmer.

Allerdings gibt es bei Sachsens Bauern auch gehörigen Unmut über die Landesregierung. Der Grund sind Verzögerungen bei der Auszahlung von EU-Direktzahlungen. Dabei geht es um rund 241 Millionen Euro. Der Landesbauernverband hatte deswegen jüngst ein Ultimatum gestellt: Wenn bis Ende Januar den Bauern kein Geld überwiesen werde, müsse Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) zurücktreten oder andernfalls von Kretschmer entlassen werden. Zusammen mit anderen Agrarverbänden solle in diesem Fall ein geeigneter Kandidat aus den Reihen der Grünen vorgeschlagen werden.