Dresden/Brüssel - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat das von der EU beschlossene Gesetzespaket zur Förderung der europäischen Halbleiterindustrie begrüßt. „Der Chips Act ist extrem wichtig, weil er Verlässlichkeit für die Investoren in Europa schafft“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch am Rande des Fachkräftegipfels in Dresden.

„Wir sehen, wie in Asien, wie in Amerika man Wettbewerbsbedingungen verbessert hat in den vergangenen Monaten und Jahren.“ Mit der Einigung nehme die Europäische Union diesen Wettbewerb auf. Kretschmer zufolge sei es nun die zwingende Voraussetzung, dass Investitionen in diesem Bereich gelingen können.

Am Dienstagabend einigte sich die EU darauf, 43 Milliarden Euro für den Ausbau der Mikrochipindustrie in der EU zu mobilisieren. Die Investitionen hierfür sollen unter anderem aus dem EU-Haushalt und der Privatwirtschaft kommen. Aus dem EU-Budget seien 3,3 Milliarden Euro vorgesehen. Ziel sei unter anderem, dass der EU-Anteil auf dem Weltmarkt für Chips bis 2030 von knapp 10 auf 20 Prozent wächst. Europaparlament und EU-Staaten müssen der Einigung noch formell zustimmen - das gilt aber als Formsache.

Mit dem sogenannten Chip-Gesetz soll vor allem die Abhängigkeit von asiatischen Ländern verringert werden. Halbleiter werden etwa für Produkte wie Autos, Haushaltsgeräte, Handys und viele andere Waren gebraucht.