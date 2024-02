Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die vielfältigen Anstrengungen zur Förderung von Nachwuchskünstlern im Freistaat gewürdigt. Als Beispiel nannte er am Sonntag das Kammermusikfest Oberlausitz, dessen Akademie für junge Künstlerinnen und Künstler am Sonntag mit einem Konzert in Baruth zu Ende ging. „Sachsen ist Kulturland. Und das Kammermusikfest Oberlausitz ist Teil dieser einzigartigen und herausragenden Kulturlandschaft - und inzwischen fest in der Region verwurzelt.“ Vielfältige und flächendeckende kulturelle Angebote seien prägend für neue Blickwinkel, für Begegnungen und als Quelle von Freude und Inspiration. „Neben Theatern, Museen und Bibliotheken sind dabei auch Festivals wie das Kammermusikfest Oberlausitz sehr wichtig.“