Drei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen läuft der Wahlkampf auf hohen Touren. Der Ministerpräsident bedankt sich bei Wahlhelfern und setzt auf positive Energie.

Dresden: Ministerpräsident Michael Kretschmer wirbt vor Wahlhelfern für eine hohe Wahlbeteiligung am 1. September. (Archivbild)

Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wirbt für eine hohe Beteiligung an der Landtagswahl und klare Verhältnisse im Freistaat. Man werde am 2. September aufwachen und mit einem Wahlergebnis leben müssen, sagte er bei einer Veranstaltung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer auf dem Gelände der Dresdner Filmnächte am Elbufer.

Er wünsche sich sehr, dass Sachsen dann weiter Weichen stellen und Investoren Zusagen machen könne. „Wir müssen stark sein, wir müssen entscheidungsfähig sein, wir müssen stabil sein. Darum geht es am 1. September.“ Dafür brauche es einen „sächsischen Weg“.

Kretschmer zufolge habe man bei den letzten Wahlen immer wieder erleben müssen, „dass es Menschen gibt, die aufgegeben haben, die keine Ziele mehr haben, die auch keine Träume oder keine Wünsche und keine Erwartungen mehr haben“. Man brauche zur Wahl aber eine Entscheidung, die eine positive Wirkung entfaltet.

Weltoffenheit und positive Energie

Es gebe Menschen, die glauben, man müsse Protest wählen, damit sich in Berlin etwas ändert. „Aber in Berlin wird sich gar nichts ändern, nicht von heute auf morgen und vermutlich auch nicht in den nächsten Wochen.“

Es sei wichtig, dass ganz viele Menschen zur Wahl gehen, strategisch wählen und wissen, dass Sachsen eine Regierungsfähigkeit braucht, sagte Kretschmer. Es gelte auf die Zukunft zu setzen, auf Weltoffenheit und positive Energie: „Sachsen ist ein modernes Land, ein weltoffenes Land, ein Land, in dem unterschiedliche Positionen möglich sind.“