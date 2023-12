Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den gestorbenen Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich als großen Künstler gewürdigt. „Eine ganz traurige Nachricht kurz vor Weihnachten“, sagte er laut Mitteilung der Staatskanzlei am Mittwoch. Mit ihm „verlieren wir einen großen Unterhaltungskünstler und begnadeten Opernsänger. Er verkörperte die sächsische Lebensfreude und brachte sie den Menschen in ganz Deutschland näher.“ Emmerlich war am Dienstag überraschend im Alter von 79 Jahren gestorben.

„Mit seiner Stimme, seinem Witz und Charme berührte und begeisterte er die Menschen“, sagte Kretschmer. Er sei „ein einzigartiger Künstler“ gewesen, der sich immer auch für andere engagierte, „anderen Mut machte und Hoffnung gab“, in vielen Benefizkonzerten und -auftritten. Gunther Emmerlich habe Sachsen „über Jahrzehnte zum Klingen gebracht. Gerade an Weihnachten wird er uns sehr fehlen.“