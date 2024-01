Dresden - Ministerpräsident und CDU-Landeschef Michael Kretschmer ist Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl in Sachsen am 1. September. Der 48-Jährige wurde am Samstag auf einer Vertreterversammlung seiner Partei mit 94,8 Prozent der Stimmen wie erwartet auf Platz eins der Landesliste gewählt. Die knapp 200 Delegierten reagierten mit rhythmischem Beifall. Kretschmer sprach von einem „tollen Signal“. Bei seiner Nominierung vor vier Jahren war er auf 96,3 Prozent gekommen.

In einer Ansprache schwor Kretschmer die Delegierten auf den Wahlkampf ein. Er sprach von einer Richtungsentscheidung. „Es geht bei dieser Wahl um viel“, sagte er und verbreitete Optimismus: „Ich bin mir sicher, wir werden stärkste Kraft.“ In den jünsten Umfragen landete die AfD vor der CDU.

Kretschmer sprach sich erneut gegen eine Minderheitsregierung aus. Hintergrund ist der Umstand, dass die aktuelle Koalition aus CDU, Grünen und SPD in Umfragen derzeit keine Mehrheit mehr hat.

Man brauche stabile Verhältnisse und kein Experiment, sagte Kretschmer. Die Regierung müsse aus der bürgerlichen Mitte kommen. Man brauche klare Verhältnisse, „weil es um Sachsen geht“. Damit griff Kretschmer das Motto der Landesvertreterversammlung auf. Für seine 40 Minuten lange Ansprache in freier Rede erhielt er viel Applaus.