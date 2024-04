Plauen - Ein Spaziergänger hat in Plauen (Vogtlandkreis) ein Panzergeschoss in der Weißen Elster entdeckt. Der Mann habe am Sonntag von einer Brücke aus einen verdächtigen Gegenstand im Wasser bemerkt, der wie Kriegsmunition ausgesehen habe, teilte die Polizei am Montag mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte das 40 Millimeter große Geschoss bis zum Abend bergen. Die Kriegsmunition werde nun vernichtet, hieß es.