Tolle Stimmung, die nächste Aufholjagd und Nervenkitzel: Doch am Ende müssen die Alba-Frauen ihre Hoffnungen auf die Titelverteidigung begraben. Die Entscheidung fällt in der Verlängerung.

Thomas hatte ihr Team in die Verlängerung gebracht.

Berlin - Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben den Einzug ins Finale um die Meisterschaft in einem spannenden Entscheidungsspiel verpasst. Die Titelverteidigerinnen verloren in der heimischen Sömmeringhalle gegen die Saarlouis Royals nach Verlängerung 67:75 (58:58, 24:36). Damit entschieden die Saarländerinnen die Halbfinalserie 3:2 für sich.

Wie schon im vierten Spiel holten die Berlinerinnen einen großen Rückstand zur Halbzeit auf. In den Schlusssekunden der regulären Spielzeit verfehlte Albas Deeshyra Thomas ihren Wurf zum Ausgleich, wurde aber gefoult. Die 30-Jährige verwandelte die fälligen Freiwürfe 0,7 Sekunden vor dem Ende und brachte ihr Team in die Verlängerung.

Das Team wird trotzdem gefeiert

Doch da zeigte sich Saarlouis stärker. Ein Dreier aus großer Distanz von Hayley Frank sorgte für das vorentscheidende 69:64. Die Enttäuschung bei den Alba-Frauen, die erst ihre dritte Saison in der Bundesliga spielten, war groß. Das Team wurde von den Zuschauern und Zuschauerinnen aber minutenlang gefeiert.

In der Serie ging es hin und her. Den Auftakt hatten die Alba-Frauen daheim gewonnen, danach die Partie zu Hause und das nachfolgende Auswärtsspiel verloren. Ein Sieg am Sonntag hatte die Hoffnungen auf den erneuten Finaleinzug der Berlinerinnen gewahrt. Auch im Pokal war Alba im Halbfinale ausgeschieden.