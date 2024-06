Otterndorf - Fünf Monate hat der Hamburger Autor Daniele Palu im vergangenen Jahr als Stadtschreiber in Otterndorf im Landkreis Cuxhaven verbracht. In der Zeit hat er einen großen Teil seines neuen Romans „Marconi und der tote Krabbenfischer“ (Rowohlt Verlag, 13 Euro, 398 Seiten) geschrieben. Commissario Marconi, Münchner mit italienischen Wurzeln, ermittelt an der Nordsee in St. Peter-Ording und entwirft originelle italienisch-norddeutsche Speisen. Und weil Palu seine Zeit im kleinen Otterndorf so gut gefallen hat, taucht der 7000-Seelen-Ort an der Elbe in dem Krimi auf, der als Start für eine neue Reihe geplant ist.

Zum 625-jährigen Jubiläum der Stadt kehrt der 48-Jährige 2025 noch einmal in das denkmalgeschützte Gartenhaus am Süderwall in der Altstadt zurück. In diesem Sommer soll das Häuschen renoviert werden und keinen Autor beherbergen. Den ganzen Juli wird Palu an der Küste verbringen und mindestens eine Lesung abhalten.

Als ehemaliger Stadtschreiber habe er einen unvergesslichen Beitrag zur kulturellen Bereicherung geleistet, schreibt die Stadt Otterndorf. Fünf ehemalige Stadtschreiber und Stadtschreiberinnen aus den vergangenen 25 Jahren wurden erneut eingeladen, sie lösen sich jeweils ab und werden mit einem Literaturstipendium von 1200 Euro für den jeweiligen Monat unterstützt.

„Mit Otterndorf habe ich noch eine Rechnung offen, wenn man so sagen kann. Weil ich unter erheblichem Zeitdruck mein Buch fertigstellen musste, konnte ich im vergangenen Jahr kaum eine der zahlreichen Einladungen dort annehmen“, erzählt Palu. Das möchte er 2025 nachholen und noch mehr als ohnehin ins kulturelle Leben der Kleinstadt eintauchen.

Derzeit hat er sich in ein Bergdorf in Norditalien in der Nähe von Parma in die Heimat seiner Mutter für drei Wochen zurückgezogen, um konzentriert an einem neuen Band zu arbeiten. Im Herbst ist Abgabetermin, erscheinen soll er im Frühjahr 2025.

Seine eigene Zerrissenheit zwischen den Nationalitäten, die mehr von außen an ihn herangetragen worden sei, versucht Palu durch seine Protagonisten Lesern und Leserinnen nahezubringen. Zuvor hatte der in Kassel geborene Palu im Emons-Verlag „Tod im Alten Land“ und „Mord zur Apfelblüte“ veröffentlicht. Darin ermittelt der italienischstämmige Kommissar Berlotti vor den Toren von Hamburg.

Neben dem Schreiben an seiner neuen Krimireihe arbeitet er zusätzlich als Journalist für Zeitschriftenverlage und schreibt für den Podcast „Hollywood Crime“. Eines Tages möchte er als Vollzeitautor arbeiten. „Ich bin auf dem Weg dahin“, sagt er.