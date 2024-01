Das Gebäude des Thüringer Landtags in Erfurt.

Erfurt - Beamte des Bundeskriminalamts und des Thüringer Landeskriminalamts werden am Dienstag im Landtag in Erfurt erwartet. Die Beamte seien für die Führung verdeckter Ermittlerinnen und Ermittlern und für Vertrauenspersonen eingesetzt worden und sollen beim sogenannten Mafia-Untersuchungsausschuss Fragen beantworten. Auch ein Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Gera soll dazu befragt werden, wie die Links-Fraktion im Landtag am Montag mitteilte.

Die Vernehmung dieser Beamten sei für die Arbeit des Untersuchungsausschusses von zentraler Bedeutung, sagte die Obfrau der Fraktion im Ausschuss, Katharina König-Preuss. „Die Mafiaorganisation ‘Ndrangheta lebt von starker Abschottung und basiert auf einer engen Familienloyalität. Wenn es gelingt, verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler in eine solche Struktur einzuschleusen, jedoch das Verfahren kurze Zeit später eingestellt wird, so müssen die Umstände für eine solche Einstellung näher untersucht werden.“

Der Thüringer Mafia-Untersuchungsausschuss wurde eingesetzt, nachdem Recherchen von Journalisten mehrerer Medien ergeben hatten, dass ein Ermittlungsverfahren in der Organisierten Kriminalität mit dem Namen „Fido“ im Jahr 2006 eingestellt wurde, obwohl es aussichtsreich gewesen sein soll. Außerdem soll der Untersuchungsausschuss aufklären, ob es damals Verbindungen der Mafia zu Politik, Verwaltung oder Justiz gab. Das Gremium arbeitet bereits seit Mitte 2021.