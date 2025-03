Erfurt - Die Zahl der in Thüringen verübten Straftaten ist erneut gestiegen. Für das vergangene Jahr weist die Kriminalitätsstatistik 156.100 Fälle aus und damit 3,8 Prozent mehr als 2023. Innenminister Georg Maier (SPD) will die Statistik am Vormittag in Erfurt vorlegen.

Die Polizei erfasste demnach im vergangenen Jahr knapp 5.000 Gewaltdelikte. Dazu gehören unter anderem Körperverletzung, Totschlag, Mord oder Raub.

Die Zahl der politisch motivierten Kriminalität hat den Daten zufolge seit 2020 einen Höchststand erreicht. Im vergangenen Jahr wurden 5.234 derartiger Taten im Freistaat registriert. Das waren 2.137 mehr als im Jahr 2023 und entspricht somit einen Anstieg von 69 Prozent. Dabei dominieren nach wie vor Straftaten aus dem rechten Spektrum. Die Polizei verzeichnete 1.630 rechte Propagandadelikte.