In der Nacht zu Sonntag wurde in Friedrichshain ein Mann getötet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Kriminaltechniker hatten den Tatort zuvor gründlich untersucht.

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Berlin-Friedrichshain in der Nacht zu Sonntag ermittelt weiterhin eine Mordkommission der Kriminalpolizei zu dem oder den Tätern. Ob zwei Menschen, die die Polizei in der Nähe des Tatorts in der Petersburger Straße antraf und festhielt, mit dem Toten in Verbindung standen, sei noch nicht klar, so die Staatsanwaltschaft. Die Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes (LKA) hatten sehr aufwendig den Tatort untersucht. Weitere Informationen zu dem Toten und der Tat sollten im Laufe des Tages folgen.