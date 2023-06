Rostock - Kristian Walter wird sportlicher Leiter beim FC Hansa Rostock und folgt damit auf Martin Pieckenhagen. Nach der Abstimmung mit dem Aufsichtsrat erhielt der 38-Jährige einem Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte. Walter war zuvor für den Drittligisten Dynamo Dresden unter anderem als Chefscout tätig.

„Sowohl in fachlicher als auch menschlicher Hinsicht konnte Kristian Walter die entscheidenden Gremien beim F.C. Hansa überzeugen und sich in unserem Auswahlprozess gegen andere Kandidaten durchsetzen“, wurde Vorstandsvorsitzender Robert Marien in der Vereinsmitteilung zitiert.

Zwischen Oktober 2012 und Sommer 2023 arbeitete Walter in Dresden als Chefscout, Kaderplaner und war zwischenzeitlich auch als Sportdirektor tätig. Sein Vorgänger Pieckenhagen war am Ostermontag in Rostock nach etwas mehr als vier Jahren im Club freigestellt worden.

Der gebürtige Dresdner wird sich nicht nur um die Kaderplanung, Leitung der Scouting-Abteilung und dem Trainerteam des Zweitligisten kümmern, sondern ist ab der kommenden Saison für die Belange der U23-Mannschaft in der Regionalliga zuständig.

Marien lobte ihn als „sehr organisierten und zielstrebigen“ Menschen mit klaren Vorstellungen und Werten. Durch seine langjährige Tätigkeit in Dresden kenne er „die Arbeit bei einem Traditionsverein in einem enorm emotionalen Umfeld mit hohen Erwartungen“.

Walter freute sich auf eine „reizvolle“ Aufgabe. „Hansa Rostock war für mich schon immer ein Verein mit einer enormen Strahlkraft, der für Tradition und Emotionen und damit auch eine hohe Erwartungshaltung von außen und innen steht“, teilte er mit.