Vor dem ersten EM-Spiel in der Hauptstadt wird an vielen Orten gefeiert. Die Polizei zieht eine erste Bilanz.

Berlin - Vor dem ersten EM-Spiel in Berlin haben Tausende kroatische und spanische Fußballfans in Berlin gefeiert. Rund 8000 Anhänger beider Mannschaften versammelten sich nach Polizeiangaben auf dem Breitscheidplatz in der Berliner City-West. Auch die Fanmeile vor dem Brandenburger Tor war nach Angaben der Veranstalter knapp eine Stunde vor Anpfiff gut gefüllt. Genaue Zahlen gab es zunächst nicht.

Im Olympiastadion treffen um 18.00 Uhr Kroatien und Spanien in Gruppe B aufeinander. Die Kroaten waren eindeutig in der Überzahl, bis zu 50.000 sollen in der Arena sein. Nach Angaben der Polizei blieb es vor dem Anpfiff friedlich.

Ursprünglich wollten die Fans vom Breitscheidplatz zu Fuß quer durch die Stadt zum Olympiastadion ziehen. Jedoch hätten sich die meisten von ihnen am Nachmittag spontan für eine Bahnfahrt entschieden, teilte ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale Berlin mit. Die im Vorfeld angekündigten umfangreichen Verkehrsbehinderungen durch den Fan-Marsch seien somit größtenteils ausgeblieben. Nur ein kleiner Fan-Walk mit mehreren hundert Teilnehmern zog demnach zum Stadion. Entlang der Wegstrecke sei mit kurzzeitigen Verkehrsstörungen zu rechnen, hieß es weiter. Auf dem Breitscheidplatz hinterließen die Fußballfans nach Beobachtungen eines dpa-Reporters zahlreichen Müll auf dem Boden, in Form von Getränkeflaschen und Verpackungen. Der Reporter berichtete von einer aufgeheizten Stimmung. Manche Kroatien-Fans hätten mit Flaschen geworfen. Der Polizei lagen dazu zunächst keine Informationen vor. Rund um die Spiele, Märsche und die Fanzone am Brandenburger Tor sind am Samstag rund 3000 Polizisten im Einsatz, wie die Beamten im Netzwerk X mitteilten. Am Olympiastadion war nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale eine Verkehrssonderzone vorgesehen, um Anwohner und Gewerbetreiber vor Verkehr durch Parkplatzsuchende zu schützen.