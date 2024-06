An einer Wand in der Aula einer Grundschule hängt der Schriftzug „Schule“.

Magdeburg/Berlin - In Sachsen-Anhalt sollen vorerst 30 Schulen ab dem nächsten Schuljahr vom bundesweiten Startchancen-Programm zur gezielten Lernförderung von sozial-benachteiligten Schülern profitieren. Darunter seien Einrichtungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (2), in Halle (8), in Dessau-Roßlau (3), im Burgenlandkreis (7), in Magdeburg (7), im Jerichower Land (1) und der Altmark (2), teilte der Magdeburger Bundestagsabgeordnete Martin Kröber am Dienstag mit. „Es geht hier darum, Kindern aus Arbeiterfamilien Chancen zu eröffnen“, sagte der SPD-Politiker.

Bund und Länder wollen in das neue Programm binnen zehn Jahren 20 Milliarden Euro investieren. Die Förderung soll zu 60 Prozent an Grundschulen gehen, da sich in Bildungsstudien zunehmende Defizite beim Lesen, Schreiben und Rechnen gezeigt hatten. Mit den Geldern können laut Kröber nun marode Schulgebäude saniert, moderne Technik beschafft und zusätzliche pädagogische Stellen geschaffen werden.