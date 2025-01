Ist gespannt auf die neue Ausweichspielstätte in Reinickendorf: Theaterchef Martin Woelffer. (Archivbild)

Berlin - Die Komödie am Kurfürstendamm schaut eigenen Angaben zufolge mit Spannung auf ihre neue Ausweichstätte in Berlin-Reinickendorf. Er sei gespannt, wie sich die Besucherzahlen im Ernst-Reuter-Saal entwickeln werden, teilte Theaterintendant Martin Woelffer mit. Im Dezember hatte die Ku'damm-Bühne angekündigt, dort 2025 übergangsweise zu spielen.

In Reinickendorf sind dieses Jahr Premieren von „Sherlock Holmes. Der Fall Moriarty“, „Keiner hat gesagt, dass Du ausziehen sollst“ sowie „Miss Merkel – Mord in der Uckermark“ geplant. Zuvor war das Theater am Potsdamer Platz zeitweise das Hauptquartier.

Woelffer: Beste Nachricht 2024 war Fortsetzung des Komödien-Neubaus

Im Sommer soll zudem das Berliner Ensemble zur Ausweichstätte der traditionsreichen Ku'damm-Bühne werden, bevor der geplante Neubau am angestammten Platz voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres fertig wird. „Die beste Nachricht für mich im vergangenen Jahr war, dass sich auf der Baustelle am Kurfürstendamm wieder die Kräne drehen“, sagte Woelffer laut Mitteilung. Erst im November hatte die Komödie ihr 100. Jubiläum gefeiert.