Noch bestimmt Kaltluft das Wetter im Freistaat, doch Sonne und höhere Temperaturen stehen schon in den Startlöchern.

Kühle Nächte und sonnige Tage in Thüringen

Die neue Woche in Thüringen bringt frostige Nächte und sonnige Tage. (Archivbild)

Erfurt - Die neue Woche startet in Thüringen mit frostigen Temperaturen. Am Morgen liegen die Werte verbreitet zwischen -2 und -6 Grad, in Bodennähe bis -9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber bleibt es heiter bis wolkig und trocken, bei Höchstwerten bis zu 13 Grad, im Bergland bis zu 10 Grad.

Auch in der Nacht zum Dienstag soll es niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen sinken laut Angaben auf 1 bis -4 Grad. Tagsüber bringt der Dienstag einen Mix aus Sonne und Wolken, bei 11 bis 14 Grad – im Bergland maximal 11 Grad. Am Abend lockern die Wolken weiter auf.

Zur Wochenmitte setzt sich der Wechsel zwischen Sonne und Wolken fort. Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es meist trocken bei Temperaturen bis zu 15 Grad, im Bergland bis 12 Grad. Die Nächte sind weiterhin kühl, oft mit leichtem Frost.