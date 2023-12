Magdeburg/Leipzig - Der Mittwoch bringt in Sachsen-Anhalt etwas Regen. Die Höchsttemperatur erreicht fünf bis neun Grad, so der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht zum Donnerstag kommt aus Norden kühlere Luft nach Sachsen-Anhalt. Die Temperaturen sinken auf zwei bis drei Grad, im Oberharz bis auf null Grad. Es wird regnen, in der zweiten Nachthälfte soll es im Harz oberhalb von 600 Metern schneien.

Der Himmel bleibt am Donnerstag meist bedeckt. Gelegentlich sind Schauer möglich, im Harz teilweise auch Schneefall. Die Temperaturen erreichen nur noch zwei bis vier Grad, im Harz zwei bis fünf Grad. Ähnlich geht es am Freitag bei fünf bis sieben Grad weiter.