Das Kulturhauptstadtprogramm lockt viele Besucher in die Stadt. Davon profitiert die Tourismusbranche. Entgegen dem Sachsentrend sind hier die Besucher- und Übernachtungszahlen bis April gestiegen.

Kulturhauptstadt beflügelt Tourismus in Chemnitz

Unter dem Titel „C the Unseen“ präsentiert sich Chemnitz in diesem Jahr als Kulturhauptstadt Europas (Archivbild)

Chemnitz - Das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz beschert der Tourismusbranche dort Aufwind: Im April kamen 23.000 Gäste in die Stadt, das waren 12,4 Prozent mehr als im April 2024, wie aktuelle Daten des Statistischen Landesamtes zeigen. Sie buchten rund 47.000 Übernachtungen (plus 15,8 Prozent).

Der Tourismusverband für Chemnitz und die Region Zwickau sprach von einem „Aufschwung, wie ihn die Region selten gesehen hat“. Große Ausstellungen und der Kunst- und Skulpturenweg „Purple Path“ lockten Besucher aus dem In- und Ausland an.

Für die ersten vier Monate insgesamt lag das Gästeplus in Chemnitz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 5,1 Prozent, die Zahl der Übernachtungen stieg entgegen dem Landestrend um 4,7 Prozent auf knapp 150.800. Sachsenweit gab es dagegen von Januar bis April Rückgänge von 2,3 und 3,1 Prozent.

Chemnitz ist dieses Jahr zusammen mit der Doppelstadt Nova Gorica - Gorizia an der Grenze zwischen Slowenien und Italien Kulturhauptstadt Europas.