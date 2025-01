Am Sonnabend erwartet Chemnitz Zehntausende Besucher bei der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres. Nun wurden weitere Künstler der großen Show am Marx-Monument bekanntgegeben.

Chemnitz - Bei der Eröffnungsshow von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas werden auch die Musiker Bosse, Fritz Kalkbrenner und Paula Carolina dabei sein. Sie werden auf der Bühne am Marx-Monument auftreten. Es seien vor allem Künstler beteiligt, „die eine gesellschaftlich starke Haltung für Kunst und Demokratie, für Wertschätzung und Respekt einnehmen“, sagte Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke. Genau das sei die Geschichte, die die Kulturhauptstadt erzählen wolle: „Wie die Chemnitzerinnen und Chemnitzer ihre Zivilgesellschaft gestalten durch Kunst und Kultur.“

Zur Eröffnung am Sonnabend ist neben einem Festakt für rund 700 geladene Gäste im Opernhaus um 19.00 Uhr eine große Show am Marx-Monument geplant. Der Einlass beginne um 17.00 Uhr, hieß es. Rund 20.000 Menschen hätten vor Ort Platz, doch werde das Ganze auch auf Bildschirmen an anderen Stellen in der Innenstadt übertragen, ebenso im Fernsehen live auf 3sat.

Dampflok-Performance und Partys

Chemnitz trägt 2025 den Kulturhauptstadttitel zusammen mit Nova Gorica (Slowenien). Das Chemnitzer Motto lautet „C the Unseen“. Dazu sind den Angaben zufolge 229 Projekte und mehr als 1.000 Veranstaltungen geplant. Das neue, erweiterte Programmbuch ist mehr als 500 Seiten stark.

Einige Ausstellungen zum Kulturhauptstadtjahr haben bereits begonnen - etwa eine große Schau zum Bergbau im Staatlichen Museum für Archäologie und die Ausstellung „Reform of Life“ der Kunstsammlungen. Zur Eröffnung am Wochenende sind viele weitere Angebote geplant. Dazu gehören Programme auf mehreren Bühnen, eine symbolische Dampflok-Performance, ein Rave in der Innenstadt, Partys in mehreren Clubs sowie am Sonntag ein Gottesdienst und ein Diskussionsforum unter dem Titel „Und jetzt? - Europa!“. Zu all dem werden den Angaben zufolge auch viele internationale Gäste erwartet.