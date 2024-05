Erfurt - Für ihr jahrelanges Engagement in der Kulturlandschaft Thüringens sind vier Ehrenamtliche für einen besonderen Preis ausgewählt worden. Das teilte der Kulturrat Thüringen am Dienstag mit. Die Kulturnadeln des Freistaats sollen nach Entscheidung einer mehrköpfigen Jury in diesem Jahr an die Vorsitzende der Trachtengruppe Stepfershausen (Meiningen), Ellen Lindner, und den ersten Vorstand des Mandolinenorchesters „Wanderlust“ 1919, Daniel Mortsch, in Rudolstadt gehen. Auch der Mitbegründer und Leiter der Interessengemeinschaft Künstlerisches Wort Südthüringen in Suhl, Holger Uske, und der Mitbegründer und Vorstandsvorsitzende des Fördervereins des Theaters Waidspeicher in Erfurt, Hartmut Wagner, sollen am 15. August die Auszeichnung erhalten.

Die Menschen, die sich für Thüringens lebendige Kulturszene einsetzen, seien ein unverzichtbarer Bestandteil des Gemeinschaftslebens, sagte Kulturstaatssekretärin Tina Beer laut Mitteilung. „Die Preisträgerin und Preisträger der Kulturnadel verkörpern den ehrenamtlichen Geist, der unsere Kultureinrichtungen lebendig hält und ihnen ermöglicht, ihren öffentlichen Auftrag zu erfüllen.“

Die Kulturnadel ist jeweils mit 1500 Euro dotiert. Sie wird an Menschen vergeben, die sich auf herausragende Weise ehrenamtlich im Thüringer Kulturbereich engagieren. Der Kulturrat Thüringen hat in diesem Jahr erstmals die Organisation und Vergabe der Auszeichnung übernommen.