Hannover - Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) legt am Donnerstag (12.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Hannover den Sozialindex für Schulen vor. Wenn an Schulen Kinder und Jugendliche mehr Förderbedarf haben als an anderen Schulen, sollen dort verstärkt Lehrer oder weiteres Personal eingesetzt werden. Um herauszufinden, wo dieser Bedarf besonders groß ist, soll zum neuen Schuljahr in Niedersachsen ein Sozialindex eingeführt werden.

Zudem will die Ministerin mitteilen, welche Schulen im Bundesland vom Startchancenprogramm profitieren. In Niedersachsen geht es dabei laut Ministerium um 390 Schulen. Das Programm wird von Bund und Ländern gemeinsam aufgelegt und finanziert, um bundesweit rund 4000 allgemeinbildende und berufliche Schulen zu fördern. Damit wollen Bund und Länder die Bildungsgerechtigkeit erhöhen. Die familiäre Herkunft eines Kindes hat nach wie vor einen großen Einfluss auf Bildungschancen.