Dresden - Das sächsische Kultusministerium unterstützt die Gründung von Schülerzeitungen weiter mit bis zu 250 Euro. Wer in diesem Schuljahr eine erste Ausgabe herausgegeben hat oder noch auflegen will, kann die Starthilfe bis zum 17. Mai beantragen. Sie gilt auch für eine Online-Zeitung, teilte das Kultusministerium am Sonntag in Dresden mit. Übernommen werden Rechnungen beispielsweise für Papier, Druck oder technische Ausrüstung.

„Schülerzeitungen sind ein wichtiger Bestandteil der Demokratie. Schüler, die eine eigene Zeitung herausgeben, lernen zum einen das journalistische Handwerk, zum anderen müssen sie sich sachlich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen“, erklärte Kultusminister Christian Piwarz (CDU).