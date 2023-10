Sie ist die einzige Frau an der Spitze eines deutschen Profifußball-Clubs: Im November will Nicole Kumpis als Präsidentin von Eintracht Braunschweig wiedergewählt werden.

Braunschweig - Nicole Kumpis wird für eine zweite Amtszeit als Präsidentin des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig kandidieren. Das gaben die Niedersachsen am Mittwochabend bekannt. Die 49-Jährige ist seit März 2022 die einzige Frau an der Spitze eines deutschen Profifußball-Clubs. Bei der Mitgliederversammlung am 17. November stellt sie sich erneut zur Wahl.

Der frühere Eintracht-Spieler Benjamin Kessel wird dagegen nicht noch einmal als Vizepräsident kandidieren. Der 36-Jährige will sich künftig allein auf seinen Job als Sportdirektor der Profifußballer und designierter Nachfolger von Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann konzentrieren.

Nachfolger möchte ein weiterer Spieler der Bundesliga-Aufstiegsmannschaft von 2013 werden: Ken Reichel hat beim Wahlausschuss eine Bewerbung für das Amt des Vizepräsidenten Fußball eingereicht. Der 36-Jährige spielte von 2007 bis 2018 für die Braunschweiger und beendete seine Profikarriere 2021 nach weiteren Stationen beim 1. FC Union Berlin und VfL Osnabrück.