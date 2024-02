Potsdam - Das Kunsthaus MINSK in Potsdam zeigt in diesem Frühjahr eine Gruppenausstellung mit Werken von Textilkünstlern. Die Schau trägt den Titel „Soft Power“ („sanfte Macht“) und stellt Textilgestaltung als künstlerisches Ausdrucksmittel vor, mit dem Machtverhältnisse infrage gestellt werden können, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Die Ausstellung mit Werken von circa 30 Künstlerinnen und Künstlern, eröffnet am 16. März und endet am 11. August.

Unter anderem sind Arbeiten der polnischen Bildhauerin und Textilkünstlerin Magdalena Abakanowicz zu sehen, der georgischen Künstlerin Mariana Chkonia, der in Vietnam geborenen und in Berlin unter anderem für ihre Installationen bekannte Künstlerin Sung Tieu und des deutsch-algerischen Künstlers Hamid Zénati, der Textilien mit unterschiedlichsten Techniken bearbeitet hat. Kurator der Ausstellung ist Daniel Milnes, der seit Juni 2023 für DAS MINSK tätig ist.