Kalbe - Die Kleinstadt Kalbe in der Altmark empfängt zum zehnten Wintercampus Kreative aus dem In- und Ausland. Nach der Eröffnung am Montag wollen 14 Künstlerinnen und Künstler aus zehn Ländern in den Ateliers der Künstlerstadt Kalbe arbeiten und Projekte realisieren. Bis 24. März stehen nach Angaben des gleichnamigen Vereins vier öffentliche Atelier-Rundgänge an, bei denen Arbeiten nahezu aller Genres präsentiert werden. Die Künstler aus aller Welt haben sich zuvor beim Verein um ein Stipendium für den Wintercampus beworben. Im Sommer lädt der Verein zu einem weiteren Künstlercampus, der länger dauert und für noch mehr Stipendiaten offen ist.

Der Verein Künstlerstadt Kalbe begegnet seit 2013 nach eigenen Angaben unter dem Motto „Fülle in die Hülle“ mit Kunst und Kultur den Folgen des demografischen Wandels in Kalbe und der dünn besiedelten Altmark. Es gehe darum, Bleibeperspektiven zu schaffen, die Lebensqualität der Menschen zu steigern und Zuzug attraktiv zu machen, hieß es.