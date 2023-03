Hannover - Die Dramaturgin Melanie Zimmermann wird künstlerische Leiterin des neuen Tanzfestivals in Hannover. Zimmermann werde nun mit der Ausarbeitung eines künstlerischen Konzepts beginnen - und eines Namens für das neue Festival, teilte das Festival Theaterformen am Freitag mit. Die erste Ausgabe des neuen Festivals sei für die Zeit vom 24. bis 28. Januar 2024 in den Spielstätten des Staatstheaters Hannover geplant. Die Veranstaltung folgt damit dem von Christiane Winter geleiteten Festival Tanztheater International nach, das nach 38 Jahren im Herbst 2022 zu Ende ging.

Das neue Tanzfestival wird an das Festival Theaterformen angedockt, künstlerisch sollen beide Festivals eigenständig bleiben. Das Festival Theaterformen wird jährlich an zehn Tagen im Juni und Juli organisiert - abwechselnd in Hannover und Braunschweig. Zimmermann arbeitete für Film und Fernsehen, bevor sie Kultur- und Tanzwissenschaften studierte. Seit 2010 arbeitete sie als Tanzdramaturgin und Kuratorin am Veranstaltungsort Kampnagel in Hamburg.

„Ich freue mich sehr auf meine erste Leitungsaufgabe in Hannover“, sagte Zimmermann. „Als Festivalteam treten wir in die Fußstapfen von Christiane Winter und ihrem Team, und wollen es mit Elan und Lust in die Zukunft führen. Wir werden Tanz in all seinen diversen Facetten zeigen.“ Sonja Anders, Intendantin des Schauspiels Hannover, hob die „umfassende Expertise“ Zimmermanns hervor. Falko Mohrs (SPD), der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, nannte Zimmermann eine „profilierte Expertin für den zeitgenössischen Tanz“.