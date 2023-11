Stolberg/Halle - Die seit 2017 von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt geförderte Kooperation kleiner Museen mit regionalen Künstlern geht in eine neue Phase. Im kommenden Jahr sollen zwei Kreative im Rahmen das Programms „Heimatstipendium“ das Museum Alte Münze in Stolberg im Harz beleben, teilte die Stiftung am Montag in Halle mit. Bis 31. Januar 2024 seien zwei parallel laufende Sonderstipendien in Höhe von je 9000 Euro ausgeschrieben. Sie gelten für den Zeitraum von Juni bis November, wie es hieß. Im Februar würden die Stipendiaten bekanntgegeben.

Im Mittelpunkt aller Arbeiten steht der Stiftung zufolge der um 1489 in Stolberg geborene Theologe Thomas Müntzer. Anlass der Vergabe sei das Gedenkjahr „500 Jahre Bauernkrieg“ und der 500. Todestag Müntzers in 2025. Die Stipendiaten sollen bei ihrer Beschäftigung mit der musealen Sammlung inspiriert werden, Kunstwerke zu schaffen, hieß es. Geplant seien auch ein Workshop zur Münzprägung, Kunstvermittlungsaktionen sowie eine Ausstellung und Aktionen in dem bei Touristen beliebten Fachwerkstädtchen.

Das Museum Alte Münze in Stolberg lockt mit einer historischen Münzwerkstatt und mehr als 500 Jahre alten Archivalien und Werkzeugen Besucher an. Mit einer alten Spindelpresse werden bis heute noch Medaillen geprägt. Nun wolle die Kunststiftung auch diesem Museum helfen, eine Verbindung zu zeitgenössischer Kunst herzustellen, um das Haus und den ländlichen Raum zu beleben.