Das Künsterhaus Lukas in Ahrenshoop an der Ostsee.

Halle - Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt unterstützt auch im kommenden Jahr das Wohnen und kreative Arbeiten in Ahrenshoop an der Ostsee. Für Oktober 2024 sei ein Aufenthaltsstipendium für das Künstlerhaus Lukas ausgeschrieben - bis 31. Januar 2024 können Künstlerinnen und Künstler aller Sparten ihre Anträge einreichen, wie es auf der Internetseite der in Halle ansässigen Stiftung hieß. Sie trägt demnach die Unterbringungs- und Reisekosten und zahlt zudem für den Monat 1500 Euro. Anträge könnten von Kunstschaffenden mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt eingereicht werden, hieß es.

Das Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop gilt als eines der ältesten Häuser seiner Art in Deutschland. Paul Müller-Kaempff gründete es 1894 als Malschule. Heute kommen Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt aus den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Tanz und Musik, um gemeinsam zu arbeiten und sich auszutauschen. Das Haus ist zudem Ort für Lesungen, Gespräche, Konzerte und Ausstellungen.

Ahrenshoop gilt bis heute als Künstlerkolonie sowie als beliebter Rückzugsort und attraktive Arbeitsstätte für kreative Menschen. Sachsen-Anhalts Kunststiftung hat nach eigenen Angaben bereits 26 Mal ein Stipendium im Künstlerhaus Lukas ermöglicht.