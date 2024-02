Halle - Künstlerinnen und Künstler aus Sachsen-Anhalt können sich neu für ein Arbeitsstipendium in Kalifornien bewerben. Einen Monat lang gehe es auf die Pond Farm, wie die Kunststiftung Sachsen-Anhalt am Dienstag in Halle mitteilte. Konkret soll das Stipendium für den kommenden Oktober vergeben werden. Bewerbungen würden bis 27. März entgegengenommen, die Auswahl erfolge im Mai. Die Kunststiftung trägt eigenen Angaben zufolge die Unterbringungs- und Reisekosten sowie die Auslandskrankenversicherung. Der Stipendiat erhält 1500 Euro sowie 500 Euro Mobilitätspauschale, wie es hieß.

Die Künstlerkolonie Pond Farm war ab 1942 bis zu ihrem Tod im Jahr 1985 der Lebens- und Arbeitsmittelpunkt der Keramikerin Marguerite Friedlaender-Wildenhain. Sie arbeitete an der heutigen Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Pond Farm liegt den Angaben zufolge etwa anderthalb Fahrstunden nördlich von San Francisco.