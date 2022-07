Kunststoffabfall brennt: Keine Gefahr für Anwohner

Premnitz - Ein Brand in einer Lagerhalle eines Chemiefaserproduzenten in Premnitz im Havelland hat die Feuerwehr mehr als sechs Stunden lang beschäftigt. In der Halle seien am Dienstagabend Kunststoffabfälle in Brand geraten, teilte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest am Mittwoch mit. Die Feuerwehr habe den Brand am frühen Mittwochmorgen gelöscht. Nach ersten Ermittlungen deute viel auf einen Hitzestau als Brandursache hin, sagte der Sprecher der Polizeidirektion West Oliver Bergholz.

Die Anwohner umliegender Ortschaften wurden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Messungen haben aber ergeben, dass keine Gefährdung durch Giftstoffe bestand, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Zum Warnbereich gehörten neben der Stadt Premnitz die Gemeinden Milower Land, Nennhausen sowie die Städte Havelsee und Rathenow.