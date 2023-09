Hannover - Für viele ist das Nordduell zwischen Hannover 96 und dem VfL Osnabrück ein Spiel wie jedes andere. Doch für zwei Fußballprofis ist die Zweitliga-Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ganz besonders speziell. Denn für Fabian und Lukas Kunze ist es Duell mit dem eigenen Zwillingsbruder.

In der Jugend und auch noch in der Regionalliga beim SV Rödinghausen spielten die beiden zusammen in einer Mannschaft. Danach zog es den eine Minute älteren Fabian Kunze zu Arminia Bielefeld und dann nach Hannover. Bruder Lukas heuerte beim VfL Osnabrück an und schaffte im vergangenen Sommer mit den Lila-Weißen den Aufstieg in die zweite Liga.

„Es war gut, dass wir einander hatten, und einen, den man besser kennt als alle anderen, an seiner Seite wusste“, sagte Lukas Kunze dem „Kicker“ über die gemeinsamen Anfangsjahre. „Aber es war uns immer klar, dass sich die Wege irgendwann trennen.“ Und mit Blick auf das Aufeinandertreffen am Sonntag fügte der etwas offensiver ausgerichtete Lukas Kunze hinzu: „Sportlich haben wir ein gesundes Konkurrenzverhältnis, führen aber kein Privatduell.“

Da beide im Zentrum ihrer Teams spielen, wird es am Sonntag aber sehr wahrscheinlich auch zu direkten Duellen auf dem Rasen kommen. „Da wir beide im Mittelfeld spielen, werden wir uns zwangsläufig mal über den Weg laufen - und dann werden wir sehen, was passiert“, sagte der Osnabrücker Lukas Kunze.