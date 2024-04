Kabeltrommeln mit aufgespultem Kupferkabel liegen in der Produktionshalle eines Unternehmens.

Dardesheim - Eine größere Menge Kupferkabel ist in der Nacht zum Freitag in Dardesheim (Landkreis Harz) aus dem Turm eines Windrads gestohlen worden. Der Gesamtschaden belaufe sich nach Angaben eines Mitarbeiters der Betreiberfirma auf etwa 160.000 Euro, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Polizeirevier Harz sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl beziehungsweise zu den Tätern machen können.