Unbekannte sind in Meppen in ein Windrad eingebrochen und haben Kupferkabel gestohlen. Die Polizei wendet sich an die Bevölkerung.

Meppen - Unbekannte haben in Meppen Kupferkabel aus einem Windrad gestohlen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 20. 000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Täter brachen demnach zwischen dem 10. März und 9. April in die Anlage ein. Sie stahlen dort mehrere Hundert Kilogramm der Kabel. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.