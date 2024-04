Das kommt nicht alle Tage vor. In Hagen in Nordrhein-Westfalen ist eine Taube in eine Radarfalle geraten. Das Tier hatte es mit 40 km/h wohl eilig.

Hagen/dpa. - Eine "rasende Taube" ist am Montagmorgen in Hagen (Nordrhein-Westfalen) von der Polizei "geblitzt" worden. 30 Stundenkilometer seien in der Straße erlaubt, das Tier flog aber zehn Stundenkilometer schneller, hieß es in einer Polizeimitteilung - da schlug eine Radarfalle zu.

Die "gefiederte Verkehrssünderin" müsste eigentlich 30 Euro Verwarnungsgeld zahlen, hieß es. Die Polizei verzichte allerdings auf die Vollstreckung.