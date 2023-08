Kurioser Einsatz in Erfurt: Frau an Baum gefesselt

Erfurt - Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei im Erfurter Nordpark alarmiert worden. Wie sie am frühen Montagmorgen mitteilte, alarmierte eine Besucherin des Parks die Polizei am Sonntagabend, weil eine Frau durch einen Mann an den Ast eines Baumes gefesselt wurde. Zudem befürchtete die Besucherin, dass die Frau dabei bewusstlos werde. Beim Eintreffen der Polizei war die 24-Jährige wohlauf und gab an, dass sie von ihrem Begleiter freiwillig an dem Baum gefesselt wurde. Demnach handle es sich dabei um die Fesselpraktik „Bondage“, die eine gemeinsame Leidenschaft der 24-Jährigen und ihres 31-jährigen Begleiters sei. Dafür hatte der Mann sie den Angaben zufolge mit verschiedenen Seilen und Gurten an den Baum gebunden, um das dann zu fotografieren.

Rechtliche Folgen wurden laut Polizei nicht unternommen. Die 24-Jährige und ihr Begleiter gaben zudem an, die Praktiken in Zukunft nicht mehr in der Öffentlichkeit auszuüben.