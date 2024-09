Kurt Krömer bei der Aufzeichnung der 100. Folge seines Podcasts „Feelings“ in Köln in der Volksbühne am Rudolfplatz.

Köln - Komiker Kurt Krömer, der im November 50 wird, will sich zu seinem runden Geburtstag selbst beschenken. „Nächste Woche fange ich mit dem Führerschein an“, erklärte Krömer bei der Live-Aufzeichnung der 100. Folge seines Podcasts „Feelings“ in Köln unter dem Jubel des Publikums. „Dann können mich noch mehr Leute am Arsch lecken.“

Der Berliner Entertainer, der eigentlich Alexander Bojcan heißt, hatte in der Vergangenheit immer wieder erklärt, er brauche keinen Führerschein. „Immer da, wo man gerade Auto fahren will, ist Stau. Da laufe ich lieber“, sagte er 2011 der Deutschen Presse-Agentur.

Mit 50 will Krömer dies offenbar nachholen. „Meinst du, wenn ich jetzt zur Theorie gehe und da sind nur junge Leute, dass die denken, ich bin der Lehrer?“, fragte er bei der Liveshow seine Kollegin Carolin Kebekus. Die Frage, ob er schon aufgeregt sei, verneinte der künftige Fahranfänger. „Ich mach schön Automatik.“

Der Komiker und Moderator sieht seinem runden Geburtstag am 20. November gelassen entgegen. „Ich hab’ so ’ne schöne Leck-mich-am-Arsch-Haltung. Die ich schon immer hatte, aber da gab es nochmal ein Update. Ein völlig neues Betriebssystem.“

Krömer zeichnete sein Podcast-Jubiläum am Freitagabend vor 350 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Kölner Volksbühne auf. Die Folge wird am 10. Oktober auf diversen Podcast-Plattformen ausgestrahlt. Eine Woche früher ist sie bereits bei Amazon Music zu hören.